Украина Где в Киеве пройдут отключения воды: назван список адресов

2018-07-10 12:00 240

 

В Киеве с 9 по 13 июля запланировано отключение холодной воды. Основная причина – ремонт городской сети водоснабжения.

Для надежной работы систем водоснабжения проводятся ремонтные работы, в связи с чем будет отключено холодное водоснабжение.

Об этом сказано в сообщении «Киевводоканала».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОЙДЕТ ПО ТАКИМ АДРЕСАМ:

9 июля с 10:00 до 20:00 — проулок Геофизиков, 4, 6, 8, 10; улица Харченко, 14, 22;
10 июля с 09:00 до 17:00 — бульвар Верховного Совета, 17;
10 июля с 09:30 до 22:00 — улица Кирилловская, 123;
с 10 июля с 10:00 до 08:00 11 июля — улица Маршала Рыбалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2а; улица Черновола, 20; улица Андрющенко, 4б;
11 июля с 10:00 до 19:00 — улица Алма-Атинская, 52, 52а, 54, 56, 56а;
с 12 июля с 09:00 до 01:00 13 июля — улица Кубанская, 11; улица Василия Липковского, 37а, 35а;
12 июля с 09:30 до 17:00 — улица Иорданская, 5, 9;
12 июля с 10:00 до 19:00 — улица Деловая, 9, 11, 13, 20-24; улица Большая Васильковская, 84;
с 13 июля с 11:00 до 04:00 14 июля — улица Крещатик, 6, 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16.

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