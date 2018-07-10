Мир Трамп назвал своих советников глупыми в телефонном разговоре с Путиным – СМИ

2018-07-10 18:30 162

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал своих советников, которые отговаривали его от звонка российскому лидеру.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "глупыми людьми" советников, которые рекомендовали ему не поздравлять российского лидера с победой на выборах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированный источник.

Разговор состоялся в марте 2018 года. По словам собеседника издания, Путин сказал Трампу, что некоторые чиновники в администрации США добивались, чтобы разговор между президентами не состоялся.

"Да это глупые люди, не стоит их слушать", – ответил Трамп.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. 19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах.

20 марта Трамп поздравил Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние отношения, сообщала пресс-служба Белого дома. 7 мая Трамп поздравил Путина с инаугурацией.