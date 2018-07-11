Мир Без еды и воды: на турецком курорте снова застряли 170 украинцев

2018-07-11 13:30 444

В аэропорту турецкого курорта Анталия 170 украинских туристов более 12 часов не могут вылететь в Киев.

Как сообщил ТСН один из туристов, среди пассажиров также находится 30 детей.

Украинцы ожидают рейс в Киев в зале для посадки.

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - сообщил турист.

Только через 12 часов после задержки рейса пассажиры все-таки получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом их изменили на Anda Air.

Впрочем, по состоянию на 8.30 посадки до сих пор не было.

Напомним, ранее украинцев заставили спать в аэропорту одной из стран ЕС.