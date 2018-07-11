Украина фото + видео Протестующие в Киеве применили дымовые шашки

2018-07-11 12:00 717

 

В центре Киева кроме автомобилистов проходит акция работников предприятия ДнепрАзот. В полиции говорят о пяти тысячах участников.

На протесты под здание Верховной Рады и на ул. Грушевского в Киеве вышли около пяти тысяч человек. Некоторые участники акции протеста зажгли дымовые шашки. Об этом в среду, 11 июля, 112 Украина.

Тем не менее, отмечает издание, ситуация на площади Конституции спокойная, нарушений общественного порядка и столкновений нет.

К протестующим под Радой выходила нардеп Нина Южанина. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих правоохранители не предпринимают.

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, в центре Киева проходит две акции протеста. Под зданием Рады митингует организация АвтоЕвроСила, а под правительством находятся около тысячи работников предприятия ДнепрАзот. 

 

 

Как передает УНН, под Кабинетом министров также протестуют дети-хоккеисты с требованиями помочь им найти лед для тренировок.

Это самая маленькая группа протестующих, всего 20 человек.

Ранее утром началась масштабная акция протеста автомобилистов. Они требуют от властей снизить налоговую нагрузку при ввозе авто в Украину.

 

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