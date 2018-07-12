Мир В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина

2018-07-12 16:00 162

В Москве не прогнозируют, что последнее заявление американского лидера по проекту Северный поток - 2 привнесет дополнительные трудности саммиту.

В Москве ожидают сложных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия), учитывая большое количество разногласий между двумя странами. Но в Кремле не прогнозируют, что последнее заявление американского лидера по проекту Северный поток - 2 привнесет дополнительные трудности, передает Интерфакс.

"Они (переговоры) и так будут сложными. Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это усложнить", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, создаст ли критика Трампа по Северному потоку - 2 дополнительные трудности на саммите в Хельсинки 16 июля.

При этом в Кремле не согласились с заявлениями о зависимости Германии от российского газа, так как поставки "голубого топлива" ведут к взаимозависимости продавца и покупателя.

Песков подчеркнул, что газопроводы Северный поток - 1 и Северный поток - 2 являются исключительно коммерческими проектами, которые соответствуют интересам как поставщика, так и покупателей сырья в Западной Европе.

Нападки на газопроводы Северный поток - 1 и Северный поток - 2 является проявлением недобросовестной конкуренции, заявил спикер Кремля. По его словам, это "не что иное, как попытка заставить европейских покупателей покупать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "Я думаю, очень грустно, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу. Я считаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России".

Отвечая Трампу, канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала: "Я сама почувствовала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения".