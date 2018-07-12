Мир Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"

2018-07-12 15:00 147

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО дополнительно выделят на оборону не менее $33 млрд

Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до уровня, "которого не было никогда раньше". Об этом 12 июля заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"Расходы разных стран существенно снижались, теперь они будут расти. Только пять из 28 стран выполняют свои обязательства, и сейчас это изменяется. Их расходы на оборону были ниже 2%, но мы достигли большого прогресса в переговорах. Сейчас мы говорим о $33 млрд дополнительного финансирования", – отметил он.

Президент США добавил, что итоговая сумма дополнительного финансирования может увеличиться до $40 млрд.

"Это цифры, которых раньше никогда не было", – подытожил он.

Саммит НАТО проходит 11–12 июля в Брюсселе. Сегодня при участии президента Украины Петра Порошенко должно было состояться заседание Альянса на уровне глав государств и правительств.

9 июля Трамп раскритиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. "Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – отметил глава Белого дома. По его данным, Германия платит 1% от своего ВВП, а США – 4%.

По данным The Washington Post, Трамп на закрытом заседании требовал от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП. Издание не уверено, что это было сказано серьезно.

12 июля Трамп заявил, что страны НАТО должны уже сейчас направлять на оборону 2% ВВП.

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