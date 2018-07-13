Политика Надежду Савченко могут освободить из-под стражи

2018-07-13 10:30 99

Подозреваемую в организации теракта в Верховной раде Украины и покушения на первых лиц государства, народного депутата Надежду Савченко могут освободить из-под стражи.

Это произойдет при условии, если суд не успеет принять решение о продлении ей ареста в течение пятницы, 13 июля, сообщил корреспонденту РБК-Украина адвокат депутата Константин Глоба.

Адвокат отметил, что освободить Савченко обязаны по закону, если суд не примет решение о продлении срока меры пресечения.

«По закону ее обязаны уволить, если не будет принято решение судом о продлении Савченко меры пресечения. Ей обязаны предоставить возможность покинуть зал судебного заседания», — сказал Глоба.

Отметим, завтра, 13 июля в 23:59 истекает срок содержания под стражей Надежды Савченко.

Ранее, 22 июня 2018, суд оставил Савченко под стражей, таким образом отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.