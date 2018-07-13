Мир Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

2018-07-13 20:30 123

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"В понедельник у меня будет встреча с президентом Путиным. Мы будем говорить об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

Он отметил, что США и Россия являются лидерами среди ядерных государств, и они должны предотвращать распространение ядерного оружия.

Кроме того, рассказал Трамп, он собирается говорить с Путиным о вмешательстве России в американские выборы.

"Я надеюсь на хорошие отношения с Россией, с Китаем, с другими странами. Это хорошая вещь", - сказал президент США.

При этом он подчеркнул, что у него нет особых ожиданий от своей встречи с Путиным, однако поддержка отношений, по его словам, важна.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко уверен, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп не пойдет на уступки по крымскому вопросу.