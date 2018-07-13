Мир Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

2018-07-13 20:30 123

 

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"В понедельник у меня будет встреча с президентом Путиным. Мы будем говорить об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

Он отметил, что США и Россия являются лидерами среди ядерных государств, и они должны предотвращать распространение ядерного оружия.

Кроме того, рассказал Трамп, он собирается говорить с Путиным о вмешательстве России в американские выборы.

"Я надеюсь на хорошие отношения с Россией, с Китаем, с другими странами. Это хорошая вещь", - сказал президент США.

При этом он подчеркнул, что у него нет особых ожиданий от своей встречи с Путиным, однако поддержка отношений, по его словам, важна.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко уверен, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп не пойдет на уступки по крымскому вопросу.

Еще по теме

Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

2018-07-13 13:00 342

Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"

2018-07-13 08:00 249

Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности

2018-07-12 20:00 483

Порошенко о встрече Трампа с Путиным: Непризнание аннексии Крыма точно будет позицией

2018-07-12 19:30 516

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным

2018-07-13 20:30 123

Массовое вымирание: катастрофу в Крыму показали из космоса

2018-07-13 19:30 279

Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж

2018-07-13 18:00 348

Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах

2018-07-13 15:00 369
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным 2018-07-13 20:30 123
Массовое вымирание: катастрофу в Крыму показали из космоса 2018-07-13 19:30 279
Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж 2018-07-13 18:00 348
Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах 2018-07-13 15:00 369

Лента

22:00 В НАТО отмежевались от конфликта Венгрии и Украины
21:30 Сам Сенцов никогда не попросит о помиловании – адвокат
21:00 Гройсман о повышении тарифов на газ: Не хочу, но надо
20:30 Трамп рассказал, о чем будет говорить с Путиным
20:00 Гройсман пояснил, что будет в Украине с чистой питьевой водой
19:30 Массовое вымирание: катастрофу в Крыму показали из космоса
19:00 Украина и НАТО призывают Россию прекратить оказывать финансовую и военную поддержки боевикам
18:00 Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж
17:30 Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление
17:00 Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко