Политика Савченко объявила бессрочную голодовку

2018-07-14 10:30 216

 

Суд продлил арест нардепа Надежды Савченко до 10 сентября 2018 года. Политик заявила о "беспределе" и объявила бессрочную голодовку.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 13 июля, продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Рассмотрение этого вопроса растянулось на четыре дня. На заседании в пятницу суд сначала назначил Савченко бесплатного государственного защитника. Но затем в суде появился сначала один частный адвокат подозреваемой, а затем еще несколько адвокатов.

После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и заслушав позиции сторон, судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста Савченко. Оглашение решение сопровождалось протестами и криками ее сторонников.

Нардеп выразила возмущение в связи с данным решением суда, заявив, что суд не позволил адвокатам надлежащим образом осуществлять ее защиту.

"Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", – заявила Савченко.

После вынесения решения народный депутат сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Она также указала, что отказывается от любых осмотров медицинскими сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

Напомним, Савченко находится под арестом с 23 марта. Нардепа подозревают в терроризме и планировании свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

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