Украина В Киеве с сегодняшнего проезд подорожал вдвое: билет обойдется в 8 гривен

2018-07-14 12:30 192

Проезд подорожал в метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке

В Киеве с 14 июля стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась до восьми гривен. Проезд подорожал в метрополитене, троллейбусах, трамваях, коммунальных автобусах, фуникулере и городской электричке.

При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Срок действия бесконтактной карты в метро увеличен с 6 месяцев до года и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а момента последнего использования.

Количество поездок, оплаченных на бесконтактной карте, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, оставшихся на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,5 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). Количество поездок в этих проездных билетах будет неограниченным.

Установлена следующая стоимость проездных билетов:

- наземный транспорт (без ограничения количества поездок) – 390 грн;

- метрополитен (без ограничения количества поездок) – 610 грн;

- два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 грн;

- два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 грн.

Вводятся новые проездные билеты в метрополитене:

- 10 поездок на пять дней – 75 грн;

- 14 поездок на 7 дней – 104 грн;

- 30 поездок на 15 дней – 210 грн;

Предполагается, что такие виды проездных билетов станут удобными прежде всего для туристов и гостей столицы. Льготы на проезд сохраняются для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий населения.

Ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц, это же касается и бесконтактных пластиковых карт. До конца июля также разрешено использовать ранее приобретенные жетоны и талоны без доплаты, а также обменять старые жетоны на новые без доплаты. Обмен жетонов (два и более) можно осуществить на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

В августе билеты и жетоны также можно будет обменять, но уже с соответствующей доплатой. Уже с 1 сентября жетоны и билеты обмену подлежать не будут и средства за них также возвращать не будут.

Напомним, 12 июня, работники КП "Киевпастранс" совместно с Национальной полицией провели первую проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действующих документов, дающих право на безбилетный проезд.

Также мы писали, что за первый месяц 2018 года контролеры оштрафовали за безбилетный проезд в гортранспорте более 2,5 тыс. пассажиров, почти на 1 тысячу меньше, чем в прошлом году. Впрочем, количество пойманных "зайцев" за последние несколько лет растет: если в 2015 году таких было 14 тысяч, то за 2017 год поймали более 42 тысяч "зайцев".