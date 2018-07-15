Мир Трамп: Было бы хорошо наладить отношения с Россией

2018-07-15 07:00 81

Во время встречи с президентом России в Хельсинки, 16 июля, стороны смогут "очень хорошо поладить", считает президент США.

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что было бы неплохо наладить и поддерживать партнерские отношения с Россией. "Смотрите, если мы сможем договориться с Россией - это хорошо", - сказал он.

По мнению Трампа, есть вероятность того, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, 16 июля, стороны смогут "очень хорошо поладить".

"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то спросил: "Вы друзья или враги?". Я ответил, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", - объяснил американский лидер.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце.

Напомним, Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Трампа и Путина. После встречи с российским президентом американского лидера будет ждать запасной самолет в Таллине.