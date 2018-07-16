Украина фото + видео В Киеве полиция накрыла порностудию, которая работала в режиме онлайн

2018-07-16 14:45 309

Полиция Киева разоблачила организаторов виртуальной порностудии. После проведения обыска в одной из квартир в Шевченковском районе разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.

"Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порностудию, в которой "работали" восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно пять долларов", - сообщил и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, Алексей Гаврилюк.

Из квартиры были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Кроме того, следователи нашли в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно - марихуану.

Организаторов бизнеса задержали, по решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.