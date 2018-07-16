Мир Ягуар вырвался из вольера зоопарка - убил шесть животных и ранил еще трех

2018-07-16 15:13 225

В минувший уикенд в зоопарке американского Нового Орлеана из вольера сбежал трехлетний ягуар по кличке Валерио. Он убил шесть животных и еще трех ранил. Люди не пострадали.

"Примерно через час хищника удалось усыпить и вернуть в клетку, но за это время он успел задрать четыре альпака, страуса эму и лису. Еще один альпака и две лисы ранены", - сообщает BBC.

Из-за происшествия зоопарк в субботу не работал, но в воскресенье вновь открылся для посетителей.

"Сотрудники отреагировали немедленно. Ветеринары приготовили транквилизаторы и выстрелили в ягуара капсулой с успокоительным. Он заснул через несколько минут", - говорится в заявлении зоопарка.

Несмотря на случившееся, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что "он сделал то, что обычно делают ягуары".