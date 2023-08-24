Мир Западные СМИ раскрыли реальные обстоятельства уничтожения российскими ПВО самолета с пригожиным

2023-08-24 15:37

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК вагнера евгений пригожин, был сбит российской системой ПВО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленного западного чиновника.

Источник FT не смог подтвердить, был ли пригожин на борту, но отметил: "путин пленных не берет".

"Самолет упал буквально в 50 км от резиденции. "Посмотрите как он падал, - говорит источник. - Его сбили просто. Самолет просто потерял планер".

Если пригожин действительно находился в разбившемся самолете, причину случившегося с ним нужно искать в июньском мятеже, который он сам называл "маршем справедливости".