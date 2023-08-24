Мир Западные СМИ раскрыли реальные обстоятельства уничтожения российскими ПВО самолета с пригожиным

2023-08-24 15:37

Самолет, на борту которого находился глава ЧВК вагнера евгений пригожин, был сбит российской системой ПВО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленного западного чиновника.

Источник FT не смог подтвердить, был ли пригожин на борту, но отметил: "путин пленных не берет".

"Самолет упал буквально в 50 км от резиденции. "Посмотрите как он падал, - говорит источник. - Его сбили просто. Самолет просто потерял планер".

Если пригожин действительно находился в разбившемся самолете, причину случившегося с ним нужно искать в июньском мятеже, который он сам называл "маршем справедливости".

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинские защитники уничтожили еще один "аналоговнетный" истребитель оккупантов

2023-05-22 15:39

Крушение лайнера МАУ в Иране: канадский суд затребовал 107 млн долларов компенсации

2022-01-04 13:42

Годовщина катастрофы рейса МАУ под Тегераном - пострадавшие страны обратились к Ирану

2021-01-08 20:34

Нагорный Карабах: Армения обвинила Турцию в уничтожении истребителя

2020-09-30 10:11

Еще новости в разделе "Мир"

Западные СМИ раскрыли реальные обстоятельства уничтожения российскими ПВО самолета с пригожиным

2023-08-24 15:37

видео В роССии разбился самолет: среди пассажиров значится пригожин − росСМИ

2023-08-23 22:34

Китай категорически отрицает поставку на рф комплектующих для производства оружия

2023-08-23 08:24

Пять самолетов за три дня: СМИ узнали, кто атаковал роССийские аэродромы беспилотниками

2023-08-22 22:15
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Западные СМИ раскрыли реальные обстоятельства уничтожения российскими ПВО самолета с пригожиным 2023-08-24 15:37
видео В роССии разбился самолет: среди пассажиров значится пригожин − росСМИ 2023-08-23 22:34
Китай категорически отрицает поставку на рф комплектующих для производства оружия 2023-08-23 08:24
Пять самолетов за три дня: СМИ узнали, кто атаковал роССийские аэродромы беспилотниками 2023-08-22 22:15