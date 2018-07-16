Мир Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки

2018-07-16 18:30 159

 

Ученые из США пришли к выводу, что частое употребление жидкости через трубочку вредно. Особенно это касается женщин.

Об этом сообщает Медицина 2.0

Как оказалось, трубочки не только способствуют развитию процессов патологического характера в ротовой полости, но и негативным образом влияет на работу пищеварительной системы.

Они изготавливаются и полипропилена, компоненты которого неизбежно попадают в желудок, вступая в реакцию с другими веществами.

Представительницам слабого пола и вовсе грозит преждевременное старение, за счет снижения выработки эстрогена.

Еще по теме

Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж

2018-07-13 18:00 1395

Где в Украине больше всего шансов быть ограбленным и обворованным

2018-02-14 15:14 3232

Во время Олимпиады 2018 продолжает расползаться опасный кишечный грипп

2018-02-12 22:00 5472

Микроволновки признали опасными для человечества

2018-01-18 21:30 6122

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки

2018-07-16 18:30 159

Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет

2018-07-16 18:00 198

Франция закрывает торговое представительство в России

2018-07-16 16:30 264

Ягуар вырвался из вольера зоопарка - убил шесть животных и ранил еще трех

2018-07-16 15:13 225
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки 2018-07-16 18:30 159
Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет 2018-07-16 18:00 198
Франция закрывает торговое представительство в России 2018-07-16 16:30 264
Ягуар вырвался из вольера зоопарка - убил шесть животных и ранил еще трех 2018-07-16 15:13 225

Лента

19:41 Транзит газа через Украину: Путин дал обещание
19:30 Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
19:00 Усик - Гассиев: Красюк рассказал, когда решится судьба боя
18:30 Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки
18:00 Трамп и Путин завершили переговоры в формате тет-а-тет
видео 17:22 Совместная пресс-конференция Трампа и Путина: онлайн-трансляция
17:15 Порошенко - найзручніший для Путіна кандидат в президенти?
16:30 Франция закрывает торговое представительство в России
15:46 Завтра официальный Киев предложит Газпрому новые условия транзита и тарифы
15:13 Ягуар вырвался из вольера зоопарка - убил шесть животных и ранил еще трех