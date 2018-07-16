Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки

Ученые из США пришли к выводу, что частое употребление жидкости через трубочку вредно. Особенно это касается женщин.
Об этом сообщает Медицина 2.0
Как оказалось, трубочки не только способствуют развитию процессов патологического характера в ротовой полости, но и негативным образом влияет на работу пищеварительной системы.
Они изготавливаются и полипропилена, компоненты которого неизбежно попадают в желудок, вступая в реакцию с другими веществами.
Представительницам слабого пола и вовсе грозит преждевременное старение, за счет снижения выработки эстрогена.