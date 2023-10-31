ВОЙНА В Украине Банковские карты военнообязанных украинцев блокировать не будут

2023-10-31 08:25

Повісток у "Дії" не буде. І банківські рахунки громадян через запуск реєстру військовозобов'язаних блокувати теж не будуть, - Михайло Федоров.

Головне з інтерв'ю віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України :

▪️ цього року виробництво дронів для ЗСУ збільшилося більш ніж у 100 разів;

▪️реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" - це про цифровізацію роботи військкоматів. Не потрібно буде щоразу приходити у військкомат для того, щоб сповістити його про те, що у вашому житті щось змінилося;

▪️ у найближчі тижні ми запустимо послугу перереєстрації авто в "Дії"

▪️ якими безпечними месенджерами користуватись українцям? "Signal, WhatsApp, Trema, Facebook Messenger та Telegram ";

▪️ми зможемо виробляти більше БПЛА, ніж виробляє росія, тільки якщо відкриватимемо ринок і даватимемо можливість підприємцям масштабувати виробництво;

▪️ я поділяю Ілона Маска на Маска, який видає багато Старлінков, швидку логістику та найкращі прайси – і Маска в Х, який робить різні заяви, які для нас взагалі дикі