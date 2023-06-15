ВОЙНА В Украине Оккупанты препятствуют переводу в безопасный режим энергоблока на Запорожской АЭС

2023-06-15 11:34

Оккупанты препятствуют переводу в безопасный режим "холодной" остановки энергоблока №5 Запорожской АЭС, который остается единственным из шести энергоблоков станции в "горячей" остановке и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда-охладителя. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

По словам и. о. главы ГИЯРУ Олега Корикова, эти противоправные действия являются грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии со стороны "фейковой эксплуатирующей организации" и российских военных оккупантов.

Данный вопрос обсуждался на еженедельном совещании по коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулированием.

"Надеюсь, что во время своего очередного визита на ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодную" остановку", - заявил Кориков.

В инспекции отметили, что специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской АЭС, а также ее отводящему каналу, к пруду-охладителю, чтобы оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС и связанного с этим разлива Каховского водохранилища, из которого подпитывался пруд-охладитель ЗАЭС.