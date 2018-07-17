Украина фото Богатырскую тайно перекрыли? На крупной магистрали Киева установили знак "кирпич"

2018-07-17 13:15 210

Столичные водители в недоумении, на одной из крупных транспортных магистралей Киева - улице Богатырской появился знак "кирпич", который запрещает движение.

Причем установлен этот знак в совершенно неожиданном месте да еще и в паре со знаком "пешеходный переход". В Соцсетях по этому поводу разгорелись бурные дискуссии. По большей части, разумеется, водители отшучиваются, по типу "бывшие гаишники смастерили себе хлебное место и по ночам зарабатывают тут прибавку к пенсии".

Фактически получается, что каждый участник движения в этом месте автоматически становится злостным нарушителем, ехать прямо под один из самых строгих запрещающих знаков нельзя, свернуть в этом месте некуда, впрочем, как и разворот через заросший высокой травой островок безопасности невозможен.

Стоит отметить, что никто из киевских водителей в этом месте не останавливается, как-то не принято в столице на знаки обращать внимание. К примеру, только в Киеве сложно найти свободное от машин место прямо под знаков "остановка стоянка запрещена". Может потому, даже при наличии "кирпича" посреди Богатырской, поток транспорта, как и прежде, продолжает двигаться в солидном темпе.