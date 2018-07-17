Мир Президент Филиппин официально извинился перед Богом за оскорбления

2018-07-18 12:43 108

Президент Филиппин Родриго Дутерте официально извинился перед Богом за нанесенные ему оскорбления. Лидер страны на официальной странице в Facebook опубликовал видео, в котором разъяснил свою позицию.

Дутерте извинился за то, что назвал бога "глупым" и оскорбил его.

"Я извиняюсь только перед Богом и больше ни перед кем", - уточнил президент.

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Дутерте отметил, что бог был бы рад услышать его извинения, если бы обиделся на сказанное ранее.

"Почему? Потому что мой Бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим", - сказал президент Филиппин.

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