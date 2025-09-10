Спорт Форвард Динамо Ерік Рамірес на правах оренди переходить до чеського Богеміанс

2025-09-10 14:46

Динамо Київ офіційно повідомило про перехід нападника Еріка Раміреса до чеського клубу Богеміанс 1905. Венесуелець виступатиме за пражан на правах оренди протягом усього сезону 2025/26, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Цікаво, що контракт Раміреса з Динамо діє до літа 2026 року, тож після завершення оренди форвард може повернутися до Києва.

Рамірес приєднався до Динамо влітку 2021 року, однак закріпитися у складі киян так і не зміг. Останній сезон провів в оренді в аргентинському Тігре, де зіграв 19 матчів і забив 1 гол.

Це не перший досвід Еріка в чеському футболі - на початку кар’єри він уже виступав за Карвіну.