Мир В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России

2018-07-17 22:00 258

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан допустил введение дополнительных санкций в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Как передает Reuters, после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным представитель Конгресса заявил, что если комитеты Конгресса уверены в необходимости дополнительных санкций против России, то он "будет более чем счастлив рассмотреть их".

"Россия - опасное правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности", - добавил Райан.

Напомним, что представитель Конгресса Пол Райан раскритиковал очевидное признание Трампом того, что Россия якобы не вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить. По его словам, Путин был "очень убедителен" в своем отрицании вмешательства в американские выборы.