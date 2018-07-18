В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной

2018-07-18 17:00 237

В Соединенных Штатах Америки в дом женщины по имени Лорен Тэйлор пробралась дикая пума. Об этом владелица жилища сообщила на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что нашла дикую кошку в гостиной, когда вернулась домой вечером. Раньше пуму заметила ее соседка, которая испугалась и закрылась в своей комнате.

Животное попыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты, поэтому пума заснула прямо в гостиной.

Тэйлор решила сделать несколько снимков дикой кошки и снять видео. Она рассказала, что пыталась общаться с животным.