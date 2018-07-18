Мир В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной

2018-07-18 17:00 237

 

В Соединенных Штатах Америки в дом женщины по имени Лорен Тэйлор пробралась дикая пума. Об этом владелица жилища сообщила на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что нашла дикую кошку в гостиной, когда вернулась домой вечером. Раньше пуму заметила ее соседка, которая испугалась и закрылась в своей комнате.

Животное попыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты, поэтому пума заснула прямо в гостиной.

Тэйлор решила сделать несколько снимков дикой кошки и снять видео. Она рассказала, что пыталась общаться с животным.

 

Еще по теме

Тролли Путина пытаются посеять раздор в Штатах, - министр внутренней безопасности США

2018-07-18 12:16 285

В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России

2018-07-17 22:00 483

В столице США по обвинению в шпионаже арестовали 29-летнюю россиянку

2018-07-17 15:13 450

Трамп: диалог между США и РФ открывает возможности для мира

2018-07-16 21:30 588

Еще новости в разделе "Мир"

видео "Взглянула в глаза злу": Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным

2018-07-18 19:00 519

В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной

2018-07-18 17:00 237

Президент Филиппин официально извинился перед Богом за оскорбления

2018-07-18 12:43 249

В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России

2018-07-17 22:00 483
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео "Взглянула в глаза злу": Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным 2018-07-18 19:00 519
В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной 2018-07-18 17:00 237
Президент Филиппин официально извинился перед Богом за оскорбления 2018-07-18 12:43 249
В Конгрессе США допустили введение новых санкций против России 2018-07-17 22:00 483

Лента

21:00 Жара и грозы: появился свежий прогноз погоды в Украине
20:30 Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах
20:00 Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов
19:30 Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области
видео 19:00 "Взглянула в глаза злу": Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным
18:30 Гройсман запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях
18:00 Названа символическая сборная чемпионата мира-2018
17:30 За неделю корью заболели более 800 человек - Минздрав
17:00 В США дикая пума пробралась в дом женщины и уснула в гостиной
16:30 В Украине проведут пробную перепись населения