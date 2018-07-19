Декоммунизация Кубы: появился мобильный интернет, вводят частную собственность

Коммунистическая Куба начала предоставлять интернет на мобильных телефонах для узкого круга пользователей. Предполагается, что к концу 2018 года все жители острова смогу пользоваться интернетом на мобильных устройствах.
"Журналисты, работающие в государственных СМИ, стали первыми, кто получил мобильный интернет, который предоставляется государственной телекоммуникационной компанией ETECSA", - сообщает Reuters.
Аналитики говорят, что доступ к интернету также ослабит контроль правительства за тем, какая информация доходит до людей в островном государстве, имеющем монополию на средства массовой информации.
По данным веб-сайта кубинской телекоммуникационной монополии ETECSA, некоторые клиенты, в том числе компании и посольства, смогли приобрести мобильные тарифные планы еще в декабря прошлого года.
ETECSA заявила, что к концу этого года предоставит мобильный интернет 5 миллионами своих клиентов, что составляет почти половину населения Кубы.
Также Куба планирует официально признать частную собственность. Современная Конституция Кубы, написанная в советские времена, признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную собственность.