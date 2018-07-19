Мир Трамп пригрозил ЕС после рекордного штрафа против Google

2018-07-19 16:48 129

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордный штраф Европейской комиссии против американской корпорации Google.

В своем Twitter американский президент написал, что ЕС использует США в своих интересах, однако так долго продолжаться не будет.

"А я что говорил! Европейский Союз наложил штраф в размере 5 миллиардов долларов на одну из наших крупнейших компаний, Google. Они действительно используют США, но это ненадолго!", - написал Трамп.

Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Это крупнейший антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции с одной компании.

Еврокомиссия считает, что Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое господство в онлайн-поиске среди конкурентов.