Политика Трамп уже хочет новой встречи с Путиным

2018-07-19 22:00 336

Президент США заявляет, что верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что ожидает следующей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине. Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящего врага народа - средств массовой информации фальшивых новостей. Я с нетерпением жду нашу вторую встречу для того, чтобы мы начали реализовывать некоторые из многих дел, которые обсуждались, включая прекращение терроризма, безопасность для Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Среднем Востоке, Северной Кореи ...", - подчеркнул Трамп.

"Есть много ответов, некоторые легкие и некоторые сложные, для этих проблем ... но они все могут быть урегулированы", - заявил президент США. Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи. Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции обмолвился относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» относительно его замечаний о российском вмешательства в выборы в США в 2016 году.