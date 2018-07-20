Украина фото Вторая годовщина убийства Павла Шеремета: киевляне несут цветы, следствие в тупике

2018-07-20 13:15 138

Сегодня годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. Журналист погиб утром 20 июля в центре Киева: авто, в котором он ехал, взорвали самодельной взрывчаткой.

Сегодня с утра в Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого проходит акция в память о погибшем в 2016 году журналисте. 

Напомним, что следствие рассматривает пять версий убийства Шеремета:

- преступление совершено из-за профессиональной деятельности в России и Белоруссии;

- ошибка в объекте преступления (готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы);

- профессиональная деятельность в Украине – за критические публикации в издании "Украинская правда" и работу на радио "Вести";

- усилия по дестабилизации ситуации в государстве;

- конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета – семейное, коммерческое и финансовое положение.

ЛУЦЕНКО ПРИЗНАЛ, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ШЕРЕМЕТА ЗАШЛО В ТУПИК

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 различных экспертиз, некоторые из которых все ещё продолжаются. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Согласно информации, полученной от следователей по делу, в рамках расследования были опрошены несколько десятков свидетелей, проведен мониториг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалы, обнародованные в медиа-пространстве.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

ДОКУМЕНТ: ПОЛИЦИЯ ЗАСЕКРЕТИЛА ВСЕ ДАННЫЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ШЕРЕМЕТА

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор собираем", - сказал в апреле замглавы СБУ Виктор Кононенко.

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