Мир Пентагон поддержал идею встречи Трампа и Путина в Вашингтоне

2018-07-22 15:00 150

Замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года.

Кроме этого, замглавы Пентагона считает, что это практичная и совершенно нормальная идея.

"Я думаю, что необходим обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран… Я думаю, что это совершенно нормально и практично" - подчеркнул представитель министерства.

Также он отметил важность России как игрока на международной арене и напомнил, что в прошлые годы главы США и РФ неоднократно проводили переговоры. В частности, Руд напомнил о визите Путина к Джорджу Бушу-младшему.

"Президент Путин ведь уже и в США раньше приезжал, и в Белом доме был. Например, когда я работал в администрации Джорджа Буша-младшего, Путин ездил к президенту США в гости в его дом в Техасе. Они вместе рыбачили в штате Мэн. Для меня в этом нет ничего особенного", - заявил замминистра обороны.