Мир Технология распознавания лиц помогла найти подозреваемых в отравлении в Солсбери

2018-07-25 10:11 297

Следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии ", – заявил 28-летний Джош Харрис, который проживал в Солсбери в одном общежитии с умершей в результате отравления нервно-паралитическим веществом Дон Стерджес.

По информации Daily Mail, команда из четырех человек, включая женщину, была отправлена для убийства Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения. Они, как утверждается, сбежали в РФ после совершения преступления.

Скотланд-Ярд пока не прокомментировал эту информацию.

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