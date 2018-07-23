Украина Евробляхеры негодуют: новый закон растаможку особо не удешевит, а ответственность усилит

2018-07-24 08:12 276

Владельцы старых авто на европейских номерах (так называемые "евробляхеры") возмущены последними законодательными инициативами Верховной Рады.

Речь идет о принятых на прошлой неделе в первом чтении законопроектах №8487 и №8488.

По словам руководителя «АвтоЕвроСилы» Александра Чернявского, их не устраивает формула, которая определяет стоимость растаможивания автомобилей, - передает mmr.

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«Сейчас, чтобы растаможить автомобиль стоимостью 2000 евро, нужно заплатить втрое или вчетверо больше. При этом растаможить старый автомобиль, которому более 20 лет, вообще невозможно. Согласно новому законопроекту растаможка таких автомобилей станет возможным», - рассказал Чернявский.

При этом он добавил, что владельцы авто на евробляхах недовольны и новой формулой, по которой будет рассчитываться стоимость растаможки.

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Так, растаможить авто стоимостью 3 тыс. Евро будет стоить чуть больше его стоимости - 3-3,5 тыс. Евро. При этом по европейской практике стоимость растаможивания автомобилей не должна превышать 40% от цены авто. Ввести аналогичные правила у нас было бы правильным», - считает Чернявский.

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