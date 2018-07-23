Мир На переговорах с Путиным я ничего ему не уступал, — Трамп

2018-07-23 17:30 183

 

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что «ничего не уступал» главе РФ.

«Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я чем-то поступился перед ним, то помните, я ничего не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих наших стран «, — написал президент США в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

«Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ», — добавил Д.Трамп.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит РФ-США. В.Путин и Д.Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

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