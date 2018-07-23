Политика Депутаты за полмесяца получили 16 миллионов отпускных

2018-07-23 18:35 111

За первую половину июля управление делами Верховной Рады выплатило народным избранникам 16,3 млн грн отпускных. Из этой суммы 15 млн грн было выплачено депутатам наличными на руки, и это притом, что за июль нардепы провели всего 8 пленарных заседаний.

Кроме того, согласно ответу на запрос Радио Свобода, в январе народные депутаты получили на выполнение полномочий более 14 млн грн, в то время как заседания проводились только с 16 по 19 января. Остальное время они должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Напомним, в октябре 2017 года спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что с заработных плат народных депутатов высчитали около 3 млн грн штрафов за прогулы. Тем не менее председатель парламента сообщил, что проблема посещаемости депутатами заседаний стоит уже не так остро, как раньше, благодаря введенным штрафам и публикации фамилий прогульщиков.