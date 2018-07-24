Политика Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили

2018-07-24 17:00 279

Встреча канцлера Германии с главой МИД РФ проходила в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провела встречу в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее заявлял, что молчание между РФ и США недопустимо по Украине и Сирии.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

11 мая 2018 года канцлер Германии и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого договорились "активизировать работу" в нормандском формате.