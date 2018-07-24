Политика Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили

2018-07-24 17:00 279

 

Встреча канцлера Германии с главой МИД РФ проходила в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провела встречу в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее заявлял, что молчание между РФ и США недопустимо по Украине и Сирии.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

11 мая 2018 года канцлер Германии и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого договорились "активизировать работу" в нормандском формате.

Еще по теме

Пентагон поддержал идею встречи Трампа и Путина в Вашингтоне

2018-07-22 15:00 873

Трамп уже хочет новой встречи с Путиным

2018-07-19 22:00 1458

Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным

2018-07-16 19:30 750

Маккейн сделал резкое заявление по поводу встречи Трампа с Путиным

2018-07-15 14:00 1524

Еще новости в разделе "Политика"

В Кремле рассказали о предложении США по визиту Путина в Вашингтон в конце года

2018-07-24 20:00 132

Гройсман объяснил, почему получил только заочное высшее образование

2018-07-24 19:30 156

Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе

2018-07-24 19:00 183

США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе – Волкер

2018-07-24 18:00 195
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Кремле рассказали о предложении США по визиту Путина в Вашингтон в конце года 2018-07-24 20:00 132
Гройсман объяснил, почему получил только заочное высшее образование 2018-07-24 19:30 156
Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе 2018-07-24 19:00 183
США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе – Волкер 2018-07-24 18:00 195

Лента

фото 21:00 "Иранская Анджелина Джоли" показала истинное лицо
20:30 Супрун рассказала, сколько времени нужно спать днем
20:00 В Кремле рассказали о предложении США по визиту Путина в Вашингтон в конце года
19:30 Гройсман объяснил, почему получил только заочное высшее образование
19:00 Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе
18:30 Аналитик рассказал, когда в Украине упадут цены на автогаз
18:00 США не поддерживают идею референдума на оккупированном Донбассе – Волкер
17:30 На Запорожье произошло ЧП с поездом: более 20 травмированных
17:00 Меркель встретилась с Лавровым: о чем говорили
16:30 Пьяные водители устроили две тысячи ДТП - полиция