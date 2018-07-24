Политика Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе

2018-07-24 19:00 183

Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Об этом в прямом эфире телеканала 112 Украина сообщила ее сестра Вера Савченко.

Проверку Савченко на полиграфе планировали провести 24 июля в Киевском городском институте досудебных экспертиз. Но в итоге адвокатов народного депутата попросту не пустили в здание института – якобы по просьбе следователя.

Другой причиной отказа Савченко стал характер вопросов. "Они не согласовали свои действия и никого не допустили. Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - отметила Вера Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко, которая на данный момент находится в СИЗО, направила в СБУ запрос о том, какие меры ведомство приняло после информации о возможном финансировании людей народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского из так называемого фонда Путина.

Нардеп Надежда Савченко подала в суд на Верховную Раду. В частности, она требует признать незаконным решение парламента о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом говорится в соответствующем заявлении ее политсилы.

Защита нардепа Надежды Савченко обратилась с ходатайствами о проведении новой экспертизы на полиграфе. Ранее в СБУ сообщили, что предыдущий тест подтвердил планы Савченко совершить теракты в здании Верховной Рады и правительственном квартале.