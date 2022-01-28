Президента допросят из-за публикации в Соцсетях секретных документов

Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят полицейские по делу об утечке секретных документов. Глава государства опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов.
Постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Болсонару должен дать показания 28 января.
Болсонару опубликовал в Соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда. Атака произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году.
Тогда Болсонару выложил в соцсети фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества.