Украина фото В Борисполе начали строить скоростную железную дорогу "Аэропорт- Киев"

2018-07-27 18:29 177

В аэропорту "Борисполь" рядом с левым крылом посадочной галереи терминала D начали строить посадочные платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева.

Как сообщает avianews.com, примерно в 200 метрах от входа в терминал предполагается возвести две платформы для приема поездов, которые соединят Киев и "Борисполь".

Кроме этого, строители возвели насыпь для укладки железнодорожного полотна от действующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автомагистралью Киев – Борисполь - Харьков, а также ведут работы по обустройству грунта для укладки насыпи со стороны аэропорта.

Напомним, в феврале премьер-министр сообщил, что Киев и аэропорт "Борисполь" соединят скоростной железнодорожной линией.

Первый поезд планируют запустить к 1 декабря этого года.

Стоимость проезда скоростной железной дороги между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" составит 80 грн. В будущих скоростных поездах из Киева до аэропорта "Борисполь" установят бесконтактные системы оплаты проезда.