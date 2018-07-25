Украина В Киеве установили новые сроки оплаты за электричество - опоздавших ждет пеня и отключение

2018-07-25 21:00 468

НКРЭКУ установила новые сроки оплаты за потребленную электроэнергию и разработала процедуру отключения за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".

"Обращаем внимание клиентов на новые сроки ежемесячной оплаты и условия отключения, установленные в правилах Национальным регулятором. Чтобы не стать заложником ситуации и случайно не оказаться в списке должников, потребителям, в первую очередь, следует знать о предельных сроках расчетов за потребленную электроэнергию: до какого числа необходимо вносить оплату за использованную электроэнергию", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, оплата должна вноситься потребителем не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок. Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5-ти - небытовым. Или в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.

Энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. После чего клиент может быть отключен от электроснабжения. Для возобновления поставок необходимо погасить существующую задолженность, а также расходы на повторное подключение.

НКРЭКУ установила на 2018 год для "Киевводоканала" новые тарифы , которые вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер". Таким образом, "Киевводоканал" будет иметь три вида тарифов.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала". В частности, Комиссия приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ, от 16 июня 2016 года № 1141 "относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год, в том числе для ЗАО "АК "Киевводоканал".

В следующем году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению может вырасти в среднем на 49,6% и составить 23,17 гривни. Об этом было заявлено на открытом обсуждении предложений "Киевводоканала" относительно формирования тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения на 2019 год.

После того, как Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг рассматривала проект снижения тарифа для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой на 29%, НКРЭКУ вдруг решила с 1 августа не снижать, а, наоборот, увеличить этот тариф на 0,2%, или на 1,53 (грн/Гкал), до 784,58 (грн/Гкал) (без НДС) по сравнению с действующими тарифами энергокомпании "Киевэнерго".