Мир Дочь президента США объявила о закрытии своего бренда одежды Ivanka Trump

2018-07-27 11:14 174

Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка официально объявила о закрытии своего бренда одежды Ivanka Trump.

По данным Bloomberg, президентская дочь ушла из бизнеса, чтобы сконцентрировать внимание на работе в качестве специального советника президента.

"Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но знаю, что в обозримом будущем я сосредоточусь на работе, которую делаю здесь, в Вашингтоне, поэтому это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров", − заявила Иванка Трамп.

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Напомним, продукцию под своим брендом дочь президента США выпускала с 2007 года. Она производила одежду, обувь, сумки и украшения.

Напомним, ранее стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность − "специальный советник президента".

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