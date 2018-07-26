Украина ДТП в Киеве: водитель арестован без права залога

2018-07-26 16:30 162

 

Суд в полной мере удовлетворил требования прокуратуры. Однако решение может быть оспорено в апелляционном суде.

Шевченковский районный суд Киева в четверг, 26 июля, на два месяца арестовал водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе.

Суд согласился с доводами прокуратуры относительно возможных рисков со стороны подозреваемого и, учитывая тяжесть преступления, в совершении которого подозревается Островский, удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Островский арестован на два месяца без права внесения залога. Решение может быть оспорено в апелляционном суде.

Как сообщалось, во время заседания Островский частично признал свою вину и заявил, что с места происшествия скрыться не пытался, и сожалеет о случившемся.

Островский утверждает, что в момент ДТП двое детей внезапно выбежали на дорогу: первый ребенок успел проскочить, а второго он сбил. Он также заявил, что его семья помогает семье погибшей девочки.

Напомним, по предварительной информации, драгер не выявил у водителя Hummer алкогольного опьянения. При этом он отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов.

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