Украина Когда на украинских дорогах появятся камеры видеофиксации нарушений ПДД

2018-07-26 20:30 108

После серии смертельних ДТП на украинских дорогах чиновники начали проводить проверки, опять заговорили об ужесточении наказания для нарушителей правил дорожного движения и об усилении контроля на дорогах. Вспомнили и о намерении установить видеокамеры, фиксирующие нарушения. Журанлисты выясняли, в каких регионах планируют установить больше всего камер и почему этого до сих пор не сделали.

В МВД планируют за три года установить 3 тысячи 726 камер фиксации нарушений ПДД. В 2018 году обещают запустить работу 500 комплексов автоматической фиксации (КАФ) в городах. В 2019 году собираются поставить еще 960 комплексов, а в 2020 году будет установлено наибольшее количество камер – 1150.

На трассах и железнодорожных переездах установят 340 приборов контроля, которые начнут работать в 2019 году.

Причем распределение КАФ по регионам будет неравномерным. Больше всего видеокамер будет в Киеве (95 штук) и Киевской области (200). В таких крупных промышленных регионах, как Запорожская и Харьковская области, – 262 и 241 камера. Почему-то 231 камеру решили разместить в Хмельницкой области, хотя по численности населения она находится на 21-м месте. И безусловно, оправдано, что в Донецкой области, часть которой оккупирована, планируют установить 217 комплексов видеоконтроля.

В Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Сумской и Одесской областях камер на трассах будет почти столько же, сколько и в городах.

Если проект благополучно реализуют, то есть надежда, что на дорогах станет намного безопаснее. Ведь украинские силовики отталкивались от примера Польши, где установили в семь раз меньше видеокамер, чем планируется у нас, после чего количество ДТП у соседей снизилось на 30%.

Но в Украине до сих пор не утвержден стандарт оборудования для фиксации нарушений ПДД. Это тормозит централизованую закупку камер, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

К тому же на внедрение системы фото- и видеофиксации понадобиться более 1,1 миллиарда гривен. Такие расчеты предоставлены Счетной палатой по результатам аудита Национальной полиции. Причем на закупку и ввод в эксплуатацию комплексов автофиксации нарушений ПДД необходимо 643 миллиона гривен. Много это или мало? Сумму чуть больше «собрали» с владельцев недвижимости и перечислили в местные бюджеты всего за три месяца 2018 года.