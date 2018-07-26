Мир Трамп и Путин договорились о возможном разделе Косово - СМИ

2018-07-26 20:00 201

 

Встреча президентов двух стран США и РФ проходила 16 июля в Хельсинки

На встрече в Хельсинки главы двух государств США и России договорились о возможном разделе непризнанного Косово. Об этом сообщает Gazeta Ekspres со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, администрация президента США согласилась, что Косово должно предоставить территорию, северные регионы, Сербии в обмен на признание.

"Известно, что администрация Дональда Трампа думает то же, что и Россия, когда речь идет о разделе Косово", - говорится в сообщении.

Такая перемена в позиции Трампа произошла после отставки бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначения Джона Болтона.

Он, по данным издания, известен своим антикосовским подходом.

"Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании" , - отметил один из источников.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что такая встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

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