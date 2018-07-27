Политика Из-за неплатежей и долгов бюджет ООН практически опустел

2018-07-27 13:16 96

Организация Объединенных Наций находится в "тревожной финансовой ситуации" и у нее начинают заканчиваться средства. 

"Как вы знаете, генеральный секретарь (Антониу Гуттериш) написал сотрудниками и членам организации о своей озабоченности тревожной финансовой ситуацией, в которой находится организация", − заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он указал, что причиной такой ситуации стали поздние и неоплаченные взносы в бюджет ООН.

Представитель генсека добавил, что у ООН начинают заканчиваться деньги и в связи с этим генеральный секретарь попросил государств-члены организации платить взносы вовремя и в полной мере.

Кроме того, решается вопрос, как урезать траты, которые идут не на зарплату сотрудников ООН, чтобы "решить ситуацию". При этом Дюжарик подчеркнул, что речь идет не о сокращениях.

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