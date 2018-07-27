Украина Какие улицы Киева перекроют из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси

2018-07-27 12:15 126

В центре столицы сегодня снова будут ограничивать движение транспорта из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси.

Сегодня, 27 июля перекроют следующие улицы:

- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;

- Европейскую площадь – полностью;

- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;

- Улицу Трехсвятительскую – полностью;

- Улицу Крещатик – от Майдана Независимости до Европейской площади;

- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

Завтра, 28 июля 2018 года движение перекроют:

- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;

- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;

- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

- Улицу Михайловскую – от улицы Крещатик до Михайловской площади;

- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

- Улицу Пушкинскую – полностью;

- Улицу Терещенковскую – полностью;

- Улицу Прорезную – полностью;

- Улицу Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.

В Нацполиции посоветовали водителям заблаговременно планировать маршруты передвижения по городу.

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