Какие улицы Киева перекроют из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси

В центре столицы сегодня снова будут ограничивать движение транспорта из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси.
Сегодня, 27 июля перекроют следующие улицы:
- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;
- Европейскую площадь – полностью;
- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;
- Улицу Трехсвятительскую – полностью;
- Улицу Крещатик – от Майдана Независимости до Европейской площади;
- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.
Завтра, 28 июля 2018 года движение перекроют:
- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;
- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;
- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;
- Улицу Михайловскую – от улицы Крещатик до Михайловской площади;
- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;
- Улицу Пушкинскую – полностью;
- Улицу Терещенковскую – полностью;
- Улицу Прорезную – полностью;
- Улицу Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.
В Нацполиции посоветовали водителям заблаговременно планировать маршруты передвижения по городу.