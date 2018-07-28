Мир Трамп возразил, что знал о встрече с россиянами перед выборами

2018-07-28 11:30 207

 

Президент США Дональд Трамп возразил, что он знал о встрече представителей своего предвыборного штаба с российскими представителями в июне 2016 года.

"Я не знал о встрече с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим. Звучит для меня, якобы кто-то пытается сочинять истории, чтобы вырваться из истории, этого не касается", - заявил Трамп в Twitter.

Ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Трамп знал, что его зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший и глава штаба Пол Манафорт встречались с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы имела компромат на Хиллари Клинтон.

Трамп-младший ранее заявлял, что на той встрече никаких компрометирующих материалов на Хиллари Клинтон им не передавали.

Напомним, иностранные СМИ сообщали, что Наталья Весельницька - адвокат, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, - имеет отношение к российской власти, поскольку представляла ФСБ РФ в судебном процессе.

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