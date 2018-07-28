Мир Юнкер прокомментировал поцелуй с Трампом

2018-07-28 12:00 198

 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что был удивлен когда президент США Дональд Трамп решил поцеловаться с ним в знак приветствия во время переговоров в Вашингтоне.

Он отметил, что не он был инициатором поцелуя, передает ARD.

"Инициатива исходила не от меня. Я также не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф. Но это на самом деле хорошо передало атмосферу момента. И мистер Трамп опубликовал эту фотографию, а не я", - заявил Юнкер.

Ранее сообщалось, что Юнкер на встрече с президентом США Дональдом Трампом подарил ему фотографию военного кладбища, где похоронен генерал из США Джордж Паттон.

Напомним, Дональд Трамп и делегация Евросоюза приняли решение начать работу над отменой взаимных торговых пошлин и договорились проводить переговоры с целью избежать торговой войны.

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