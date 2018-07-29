Политика Климкин заявил, что создание единой поместной церкви станет делом каждого

2018-07-29 13:00 336

 

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что создание единой поместной церкви не будет простым, но это будет делом каждого.

Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети Тwitter.

«Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность. Подумайте, что каждый может для этого сделать, не судите отстраненно», - написал Климкин.

В свою очередь, во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве президент Украины заявил, что миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

При этом Порошенко гарантировал, что государство не будет вмешиваться в церковные дела.

Ранее Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея, которая прибыла на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

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