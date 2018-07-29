Украина Жарко, но с грозами. Погода в Украине на воскресенье, 29 июля

2018-07-29 14:30 324

В воскресенье погода порадует украинцев теплом, однако местами возможны дожди. Так, в западных, южных регионах, а также Винницкой и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°; днем 27-32°, в Прикарпатье местами 23-25°.

В Киеве 29 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура днем 28-30°.

В понедельник, 30 июля, ожидает преимущественно сухая жаркая погода. Лишь в северных, а днем также в западных областях местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 27-32°, в южных и восточных областях до 36°. В Киеве 30 июля местами кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 20°, днем 28-30°, передает "Интерфакс-Украина".