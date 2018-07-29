Украина С побережья Азовского моря продолжают эвакуацию отдыхающих

2018-07-29 12:00 1482

В Запорожской области на побережье Азовского моря произошел шторм и колебания уровня воды, в результате чего размыло дорогу. Спасатели вытащили 36 автомобилей и спасли 86 человек.

В субботу, 28 июля, на побережье Азовского моря бушевал ливень и ветер, скорость которого достигала 12 м/сек., отмечают спасатели. Когда люди пытались выехать с побережья, автомобили застряли в песке.

Спасатели с помощью тросов и спецавтомобилей вытащили из района подтопления на твердое покрытие 11 легковушек и вывезли 46 человек, из них 9 детей. Причем ранее здесь уже эвакуировали отдыхающих, и оставшиеся после первой эвакуации заявили, что все в порядке, они не собираются выезжать. Однако в это время на косе Обиточная из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды, в результате чего вновь размыло дорогу.

Сотрудники "Бердянское лесное хозяйство в Приморском районе" на тракторе МТЗ и УАЗе вытащили 25 автомобилей и вывезли еще 40 человек.

"Всего совместными силами удалось спасти 86 человек, из них 9 детей, и вытащить 36 машин. Ситуация контролируемая, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности к действиям по назначению", - отметили спасатели.

Остались ли на косе автомобилисты, не сообщается.