Украина Отравление грибами - симптомы, признаки и советы Минздрава по первой помощи

2018-07-30 15:16 225

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призывает быть осторожными с грибами - из двух тысяч грибов, произрастающих в Украине, съедобными являются не более 500. Прежде всего она советует отказаться от потребления дикорастущих грибов.

На своей странице в Facebook глава Минздрава распространила рекомендации Центра общественного здоровья.

"В Украине растет почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500. Если вы собираетесь в поход за грибами или ищете ингредиенты для нового рецепта - будьте очень осторожны. Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети. Не покупайте грибы на стихийных рынках ", - написала Супрун.

Если все же пошли по грибы - внимательно осматривайте их: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляя его рядом с другими", - пишет Супрун.

Основные опасности - съедобные грибы могут стать токсичными

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов.

 Основными признаками отравления грибами являются: тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), галлюцинации и бред.

Что делать в случае отравления

Если у вас возник хотя бы один из этих симптомов - срочно звоните "103". Пока едет помощь, промойте желудок простой водой (вызовите рвоту), пейте много жидкости и примите сорбенты. А также выполняйте рекомендации оператора 103.

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