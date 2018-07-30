Политика Финансовый кризис ООН - более 80 стран мира не уплатили свои взносы

2018-07-31 11:13 279

В бюджет Организации Объединенных Наций по состоянию на данное время до сих пор не уплатило взносы 81 государство.

На данный момент взносы уплатили лишь 112 государств-членов – на общую сумму в 1 млрд 494 млн долларов, в то время как в прошлом году за аналогичный период выплаты составили 1 млрд 702 млн долларов.

В списке должников - 81 страна. Среди них - Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США. В общей сложности они не доплатили около 810 миллионов долларов.

К примеру США, доля которых в бюджете ООН составляет 22 процента, выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре - ноябре.

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В ООН отмечают, что организация никогда не сталкивалась с проблемами финансирования на столь раннем этапе календарного года.

Напомним, размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации. Согласно действующей шкале, США оплачивают 22 процента регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10 процентов, Германия – около 7 процентов, Китай - 7,9 процента, Россия – около 3 процентов.

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