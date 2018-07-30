Украина В Украине введут тотальный контроль любых расходов

2018-07-30 21:30 753

Правительство в очередной раз усилит контроль за оборотом наличных в Украине. Власти предлагают повысить пороговую сумму, начиная с которой банки будут проверять клиентов.



Отныне проверки будут начинать с 300 тыс. гривен вместо нынешних 150. Также власти хотят расширить полномочия субъектов первичного финмониторинга и на порядок увеличить штрафы за ошибки проверяющих органов.

Чиновники не скрывают, что цель законопроекта продвинуть концепцию риск-ориентированного подхода на все сферы бизнеса. После этого борьбой с отмыванием денег будут заняты не только банки, но и все прочие субъекты первичного финмониторинга.

Коллективная ответственность

Список ответственности чиновники править не стали – это банки, страховщики, ломбарды, операторы денежных переводов, почтовики и товарные биржи. А вот список субъектов первичного финансового мониторинга разросся.

Ранее "сливать" информацию о подозрительных операциях должны были аудиторы, торговцы ювелирными изделиями, адвокаты, нотариусы, риэлторы, лотерейщики, а также компании, предоставляющие бухгалтерские услуги на аутсорсе. Но теперь к ним добавят:

бухгалтеров (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений);

налоговых консультантов (за тем же исключением);

юркомпании (кроме штатных юристов).

Также в Минфине предлагают на порядок увеличить штрафы, расширив перечень проступков, за которые те могут быть выписаны. За подачу недостоверной информации или неподачу ее, а также отсутствие проверок клиента, уполномоченное лицо субъекта первичного финмониторинга могут наказать штрафом на сумму до 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн.).

Примерно в тех же пропорциях (от 5 до 10 раз) должны увеличиться штрафы и за прочие проступки – вроде указания недостоверных данных о бенефициарных собственниках при регистрации юрлица.

Банкам станет легче

Чиновники хотят ограничить сумму максимального штрафа за нарушение порядков проведения финансового мониторинга до 10 млн грн. Это защитит только крупные финучреждения, тогда как мелким банкам станет хуже. Сейчас Нацбанк имеет право штрафовать их на сумму 1% от уставного капитала (для маленьких банков это 2 млн грн.).

Реестр национальных публичных лиц сделают открытым. Согласно тексту документа, такой реестр должно будет создать Национальное антикоррупционное бюро, которое будет черпать данные из деклараций самих чиновников.

Также Минфин предлагает установить для банков обязанность отказать клиенту в проведении операции, если для него установлен неприемлемо высокий риск. То есть в случае принятия закона банки смогут отказывать людям по конкретной статье закона.

Переводы возьмут под контроль

Еще одна новация документа – требование к полной идентификации любых операций по переводу средств без открытия счета. Проект устанавливает для всех операторов рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств. Причем без каких-либо ограничений. Такие данные должны будут "зашиваться" в саму транзакцию и быть всегда доступны.

Операции на сумму до 30 тыс. грн. банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать ФИО отправителя, уникальным идентификатором операции, аналогичной информацией о получателе средств.

Это требование касается не только переводов от человека человеку, но и любых других платежей, кроме коммуналки. То есть чтобы пополнить счет на 10 гривен в терминале, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Еще больше информации нужно будет вносить при переводах на сумму свыше 30 тыс. грн. Кроме имени придется указывать также место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

Операторы рынка должны будут обеспечить постоянный мониторинг всех транзакций с целью недопущения дробления финансовых операций. А если человек откажется указывать свои данные, операцию запретят проводить. Это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев.